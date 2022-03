Covid, la quarta ondata non si ferma: in Sicilia contagi e ricoveri in aumento, 30 i morti

Continua il colpo di coda della quarta ondata. Restano in aumento infatti tutti gli indicatori Covid: dai ricoveri ai nuovi contagi al tasso di positività. In Sicilia nelle ultime 24 ore sono 6.726 i nuovi contagi, individuati su 36.163 tamponi processati con un tasso di positività del 18,5%. Ancora su i ricoveri: in regime ordinario si trovano 946 persone (+24 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva sono 59 (stabili rispetto a ieri) con 6 nuovi ingressi. Alto il numero dei decessi comunicati: 30. Di questi 19 sono riferiti agli ultimi due giorni, mentre i restanti sono relativi ai giorni passati. Alto il numero dei guariti, 8.271, mentre gli attuali positivi diventano 237.789 (-700).

La suddivisione dei casi nelle nove province vede invece Palermo con 1.452 casi, Catania 824, Messina 1.564, Siracusa 675; Agrigento 1.014, Ragusa 651, Trapani 624, Caltanissetta 529 ed Enna 268. Il totale fa 7.601 perché - precisa la Regione - ci sono 875 casi relativi a giorni precedenti, che sono stati "caricati" nelle province, anche se non si specifica in quali.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 96.365 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, mentre ieri erano stati 32.573. I tamponi effettuati sono 641.896 (ieri 218.216). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15% (ieri era al 14,9%). Sono 197 i morti (compresi alcuni riconteggi), 8 posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 22 marzo. Sul fronte dei ricoveri i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 455, con 47 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 8.969 (+241). L'occupazione degli ospedali continua a rimanere sotto controllo e i reparti sono sempre meno sotto pressione.