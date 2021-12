Covid, Liberti: dal 16 dicembre al via la vaccinazione per la fascia d'età 5-11 anni

"E' iniziato il conto alla rovescia per la vaccinazione alla fascia d'età 5-11 anni. Dal 16 dicembre questo nuovo target avrà accesso alla campagna vaccinale. Una decisione del Governo che trovo molto saggia, se non indispensabile, e che dovrà proteggere i più piccoli. Il virus trasversalmente ha colpito in una prima fase gli anziani, poi l'età media si è abbassata ai 50enni, ed ora inizia a trovare terreno fertile tra la popolazione infantile". E' quanto annuncia Pino Liberti, commissario emergenza Covid, Area metropolitana di Catania.

"C’è un numero progressivamente in crescita di giovanissimi contagiati, alcuni ricoverati. Questa situazione impone scelte guidate dal buonsenso. Il vaccino continua a dimostrare la propria efficacia nel difenderci e nell'evitare l'ospedalizzazione, mentre d'altra parte il 90% dei ricoverati nei reparti ordinari e in terapia intensiva, non è vaccinato. Parallelamente bisogna spingere all'immunizzazione degli over 12", continua Liberti.

"In provincia di Catania ne mancano ancora 188.000, di cui 30/40mila giovanissimi. Il ruolo dei pediatri ora a maggior ragione è importantissimo: mi rivolgo direttamente a loro perché continuino ad avere un ruolo di guida e riferimento presso i propri pazienti e sostengano con noi la campagna vaccinale, ispirati dal principio che solo facendo fronte comune ne usciremo", conclude.