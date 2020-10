Covid a Misterbianco, Marco Corsaro: "Subito un piano con Asp"

A seguito di nuove interlocuzioni che abbiamo avuto con l’amministrazione sanitaria, rinnoviamo l’appello alla Commissione prefettizia: puntiamo tutto su screening diffusi il più possibile per scongiurare boom di contagi e nuove restrizioni generalizzate a Misterbianco. In questo senso riteniamo che i tamponi “drive in” siano la soluzione più sicura ed efficace per la nostra città, seguendo l’esempio di altri Comuni a pochi chilometri da noi come Giarre”. Interviene così Marco Corsaro, presidente del movimento civico “Guardiamo Avanti”, a proposito della crescita dei contagi da covid 19 a Misterbianco (Catania) e della proposta di una postazione di tamponi “drive in” in città. “Per l’Asp di Catania, secondo quanto abbiamo verificato, non ci sarebbero difficoltà a fare i tamponi drive-in a Misterbianco, a condizione di utilizzare spazi e strade idonee. Tra l’altro la Regione Siciliana, proprio in queste ore, sta reclutando moltissimo personale sanitario da impiegare nello screening volontario anti-Covid con tamponi rapidi. Da un primo nostro approfondimento, potrebbero essere usati senza particolari difficoltà l’area del Palatenda al centro e varie piazze nei quartieri. Per la logistica potrebbe anche essere coinvolto l’associazionismo e il volontariato”. “Ai commissari - conclude Marco Corsaro - chiediamo di valutare seriamente la proposta e di intavolare una discussione con l’Asp, così da mettere in campo una seria azione di contrasto ai contagi che crescono ogni giorno di più”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.