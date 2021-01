Covid, ospedale Garibaldi: esaurita la prima scorta di vaccini, fatte 1170 inoculazioni

Sono stati inoculati tutti 1.170 vaccini anti Covid-19 del primo pacchetto arrivato il 31 dicembre scorso all'Azienda Garibaldi di Catania, grazie anche alla massiccia adesione del personale in servizio nei due ospedali. Per favorire i flussi sono state organizzate due postazioni, una ciascuno per nosocomio. Ieri sono stati fatti 484 vaccini a medici e infermieri. "Gli operatori sanitari del Garibaldi - ha detto il direttore generale del Garibaldi, Fabrizio De Nicola - hanno dato prova di grande sensibilità e di altruismo, dimostrando di aver compreso il vero significato di questa vaccinazione. Hanno messo in sicurezza non soltanto loro, ma anche tutti i pazienti e i loro stessi familiari". Esaurita la prima scorta di vaccini, già dal pomeriggio è cominciata la somministrazione del secondo gruppo, che era già arrivato in ospedale nelle prime ore della mattinata.