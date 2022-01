Covid, riunione in Prefettura: intensificati i controlli con l'intervento dell'Esercito e del Corpo forestale

Riunione alla prefettura di Catania del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare fronte alle ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid. E' stata richiamata l’attenzione, in particolare, sull’obbligatorietà del possesso del green pass rafforzato per l’accesso a determinati servizi e attività: alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; aeromobili adibiti a servizi commerciali e di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; autobus adibiti a servizi di trasporto persone effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari orari e frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale; impianti di risalita con finalità turistico commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; servizi di ristorazione all’aperto; piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

In merito all’accesso e l’affluenza degli spettatori agli impianti sportivi, per gli eventi e le competizioni sportive è necessario il possesso del green pass rafforzato mentre la capienza viene ridotta al 50% per gli eventi all’aperto e al 35% per quelli al chiuso. I titolari e gestori dei servizi e delle attività sopra elencate sono in primo luogo tenuti a verificare che l’accesso alle medesime avvenga nel rispetto delle misure ivi previste, continuando a rappresentare il primo presidio di controllo capillare sul territorio.

In sede di riunione è stata, inoltre, disposta l’ulteriore intensificazione dei controlli interforze per garantire il rispetto delle misure anti Covid -19, anche con l’ausilio dell’Esercito e del Corpo Forestale come, peraltro, concordato nei precedenti Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono state esaminate, anche le problematiche relative alle lunghe file presenti presso i centri dove si somministrano vaccini e si effettuano i tamponi nei siti di Catania e Acireale. Al riguardo, fermo restando che le Forze di polizia continueranno a svolgere presso le suddette strutture, nell’ambito dei dispositivi di controllo del territorio, servizi di prevenzione e vigilanza, specialmente nelle ore di apertura dei centri e poco prima degli orari di chiusura, sono stati valutati quali ulteriori interventi possano essere adottati per mitigare il grande afflusso dei cittadini che si avvalgono dei servizi sopracitati. A tale riguardo, il commissario Liberti, ha preannunciato che è allo studio un incremento, sul territorio, delle strutture per la somministrazione dei vaccini e l’effettuazione dei tamponi e che verranno, nel frattempo, anche incrementati i periodi di apertura al pubblico delle strutture già operative sul territorio.