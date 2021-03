Covid, riparte la vaccinazione in Sicilia: 16 mila somministrazioni in un giorno

La copertura vaccinale nell'Isola, secondo i dati del ministero, raggiunge il 3,54 % della popolazione. L'Asp ha dato il via alle prenotazioni per i conviventi dei soggetti estremamente vulnerabili: riceveranno il vaccino AstaZeneca

Sono oltre 16 mila i vaccini somministrati che sono stati somministrati ieri in Sicilia. La Regione lo ha comunicato nella tarda serata di ieri dopo la diffusione del bollettino quotidano del ministero della Salute sulla situazione covid: "Si tratta di un dato parziale, poiché risultano ancora in attività alcuni Centri vaccinali. Nello specifico sono state inoculate: 14.418 dosi di Pfizer, 754 di Moderna e 983 di Astrazeneca. la somministrazione di quest'ultimo è ripresa, in tutta Italia, dalle 15 di ieri pomeriggio, dopo l'autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco". La copertura vaccinale nell'Isola, secondo i dati del ministero, raggiiunge il 3,54 % della popolazione.

Sul fronte delle categorie ammesse alla vaccinazione ieri si è dato il via ai conviventi dei soggetti estremamente vulnerabili con la procedura di prenotazione messa in campo dall'Asp.