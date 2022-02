Covid, in Sicilia i nuovi casi sono oltre 3 mila: 5 morti, nessun nuovo ingresso in terapia intensiva

In Sicilia calano ancora i nuovi casi Covid: sono 3.339 quelli comunicati oggi ma di questi 1.252 sono relativi ai giorni precedenti al 26 febbraio. Sono 32.473 i tamponi processati con il tasso di positività che si attesta dunque al 10,2 % (ieri era all'11%). Crescono ancora gli attuali positivi che sono 230.745 (906). I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 5: nel report odierno però viene puntualizzato che solo uno è avvenuto ieri, mentre gli altri quattro sono relativi al 25 (3) e 24 febbraio. Il totale delle vittime sale a 9.429, 3.680 i guariti.

Scarica il bollettino in pdf

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti non gravi sono 1.048, (+2 rispetto a ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 73 pazienti (-4), con nessun nuovo ingresso. Sono 229.624 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 1.395 casi (ieri erano 1.154), Catania 723, Messina 824, Siracusa 363, Ragusa 285, Trapani 346, Caltanissetta 191, Agrigento 297, Enna 167.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 30.629 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Italia, 144 i morti. E' quanto riportato nel bollettino quotidiano della situazione pandemica pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Sono 317.784 i tamponi effettuati, per un indice di positività al 9,6%. Calano i ricoveri: 10.868 (-235) 733 in terapia intensiva (-30) e cresce di 50.014 il numero dei guariti: 11.487.720 da inizio pandemia.

I numeri del bollettino di oggi

Nuovi casi: 30.629

Tamponi (antigenici e molecolari): 317.784

Decessi: 144

Ricoverati con sintomi: 10.868 (-235)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 733 (-30)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 26