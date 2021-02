Covid, nel capoluogo etneo 663 vittime in due mesi

Nell'arco temporale preso in esame (25 novembre 2020-19 gennaio 2021) sono morti 285 over 85, mentre le vittime nella fascia d'età compresa tra i 75 e gli 84 anni sono state 193

Le vittime del Covid a Catania sono state 663 nei quasi due mesi che separano il 25 novembre 2020 dal 19 gennaio 2021. Nell'arco temporale preso in esame da uno studio del ministero della Salute e del Centro nazionale prevenzione e controllo malattie sull'andamento della mortalità giornaliera in 33 città italiane in relazione al Covid-19, il capoluogo etneo ha pianto la morte di 285 over 85, mentre le vittime nella fascia d'età compresa tra i 75 e gli 84 anni sono state 193. Altre 117 persone tra i 65 e i 74 anni hanno perso la vita, mentre sono stati 68 i morti a un'eta' inferiore dei 64 anni. La settimana piu' dura per il capoluogo etneo e' stata quella tra il 25 novembre e l'1 dicembre, con 114 vittime. Nell'ultimo periodo preso in esame, tra il 13 e il 19 gennaio, i morti sono stati 67, sei meno rispetto alla settimana precedente.