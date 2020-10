Covid, un positivo all'istituto Fermi-Eredia, la dirigente: "E' un componente dello staff"

In merito alle voci diffuse da alcuni organi di informazione e che riguardano l’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia” di Catania la dirigente scolastica, professoressa Maria Giuseppa Lo Bianco, precisa quanto segue: "All'interno della scuola si è verificato un caso di un soggetto positivo al tampone per il Coronavirus. Si tratta di un componente dello staff di dirigenza e non di uno studente o di un docente dell'istituto. Abbiamo immediatamente attivato il protocollo interno di sicurezza e tempestivamente avvisato l'USPA e il personale entrato in stretto contatto con il soggetto in questione che è stato posto in isolamento precauzionale, presso la propria abitazione, in attesa di tampone. La situazione è assolutamente sotto controllo - ha continuato la dirigente - e non c'è nessun tipo di rischio per i nostri studenti e per i nostri insegnanti. Ciononostante lunedì 26 e martedì 27 ottobre prossimi le attività didattiche in presenza, presso la sede “Fermi” di via Passo Gravina n. 197, saranno sospese e proseguiranno regolarmente in modalità “DAD”. In un momento come questo, di grande difficoltà ed emergenza, nessuna scuola può considerarsi al sicuro da qualsiasi rischio Covid. Per queste ragioni è opportuno affrontare il problema con grande serenità senza farsi prendere dal panico o da inutili e dannosi isterismi".

