Covid, vaccini: in arrivo altre centomila dosi di “AstraZeneca”

Si profila un'accelerazione sul fronte delle somministrazioni con il vaccino "AstraZeneca": la Struttura commissariale nazionale, titolare della distribuzione delle dosi, ha infatti comunicato alla Regione Siciliana che la previsione per il mese di marzo potrà aumentare di circa 100 mila unità, portando complessivamente la dotazione mensile per l’Isola a poco meno di 240 mila possibili inoculazioni. Sono, intanto, già circa 235 mila i siciliani - delle categorie per cui è attualmente aperto il sistema di prenotazione attraverso le piattaforme gestite da Poste Italiane - che hanno prenotato l’appuntamento con il vaccino anti Covid. Il target più numeroso è quello degli over 80 (165.444), mentre sono poco meno di 70 mila coloro che prestano servizio nelle scuole dell’Isola ad avere avuto accesso ai sistemi di prenotazione. I dati sono stati raccolti dall’assessorato regionale alla Salute assieme a quelli delle vaccinazioni già effettuate in tutto il territorio. Ieri (martedì 2 marzo) sono state poco meno di 15mila le somministrazioni di vaccino, mentre dall’avvio della campagna vaccinale si sono complessivamente superate le 365mila inoculazioni: con il “Moderna” sono state effettuate 12.155 iniezioni, 44,840 con “AstraZeneca”, 308.102 con “Pfizer/Biontech”. Proseguono, infine, anche i lavori del dipartimento regionale di Protezione civile nei cantieri degli hub vaccinali provinciali: l’assessore alla Salute, Ruggero Razza ha visitato il sito che ospiterà il Centro di Siracusa (nella foto). La struttura con 24 box vaccinali, che aprirà a breve, è in allestimento presso l’Urban center messo a disposizione dal Comune del capoluogo aretuseo. Lavori in corso anche a Caltanissetta, Trapani, Agrigento e Ragusa.