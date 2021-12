Covid, Musumeci: "l'85 per cento dei ricoverati non ha fatto alcuna dose di vaccino"

"L'85 per cento dei ricoverati per Covid nelle terapie intensiva degli ospedali in Sicilia non ha fatto alcuna dose". Lo afferma da Catania il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Un motivo in più - aggiunge- per ribadire che al vaccino non c'è alternativa. Noi possiamo dire di non essere ancora in emergenza - evidenzia- ma da un giorno all'altro si potrebbe passare a una condizione preoccupante se la condotta individuale e collettiva dei siciliani dovesse non rispettare le regole, che finora sono state sostanzialmente osservate, nonostante le poche misure di controllo e sorveglianza". Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la conferma del passaggio in zona gialla per l'Isola.