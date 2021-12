Covid, la variante Omicron non si ferma: 3.729 casi in Sicilia, +957 a Catania

La variante Omicron non si ferma: quasi centomila nuovi casi Covid in Italia, 3.729 in Sicilia e a Palermo e provincia si sfiorano i mille contagi. Il tasso di positività sull'Isola è del 6%, su 55.631 tamponi processati. Aumentano ancora le persone ricoverate nelle aree non gravi (diventano 703, +18), mentre in terapia intensiva ci sono 89 pazienti con sette nuovi ingressi. Sono sei i decessi: 2 riferiti a ieri e 4 a giorno 27.

Gli attuali positivi diventano 35.228, con un incremento di 3.085 unità. Mentre i guariti sono 638. Record di casi dall'inizio della pandemia a Palermo e provincia, dove se ne registrano ben 984. A Catania 957, Messina 478, Siracusa 279, Trapani 339, Ragusa 172, Caltanissetta 217, Agrigento 32, Enna 271.

Il Covid in Italia

Sono 98.020 i nuovi casi di coronavirus e 148 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. In crescita anche il tasso di positività, al 9,5% con 1.029.429 tamponi. Aumentano i ricoverati con sintomi: 10.578 (+489 da ieri), come crescono le terapie intensive, 1.185 (+40 da ieri), con 126 ingressi giornalieri.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 29 dicembre