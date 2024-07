Villaggio Zia Lisa II, scoperto covo dello spaccio: scatta il sequestro dell'immobile

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato, nello scorso giugno, all’interno di un appartamento del villaggio Zia Lisa II, due spacciatori catanesi di 40 e 42 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. L’abitazione nella quale i due erano stati sorpresi, appartiene all’Istituto autonomo case popolari, ma i due malviventi ne erano entrati in possesso dopo il decesso dell’assegnataria e l’avevano modificata, aggiungendo una porta in ferro a protezione dell’ingresso, per renderla difficilmente accessibile, e un impianto di videosorveglianza.

I militari dopo il blitz, avevano provveduto a far smantellare quella cancellata e le telecamere installate, perché l’immobile potesse essere riassegnato nello stato originario a famiglie bisognose. Nell’ambito di queste attività, qualche giorno dopo gli arresti, i carabinieri sono tornati sul posto, hanno notato che erano in corso dei lavori. Due fabbri stavano ripristinando il cancelletto di ferro, un muratore stava innalzando delle pareti per creare un’anticamera, con un ulteriore cancello, al fine di rendere ancora più inaccessibile l’appartamento, e un elettricista stava infine installando nuovamente un sistema di videosorveglianza.

Avendo intuito che presto quella casa sarebbe divenuta nuovamente un covo per spacciatori, gli investigatori hanno identificato tutti coloro che stavano eseguendo i lavori, raccogliendo informazioni su chi glieli aveva commissionati. I militari hanno poi proceduto al sequestro preventivo urgente dell’immobile, compreso tutto il materiale per le modifiche. Il tribunale, concordando sul fatto che la libera disponibilità della casa potesse consentire il proseguo delle attività illecite, ha poi disposto il sequestro preventivo dell’appartamento.