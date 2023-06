Picanello, spacciatore ventenne arrestato dai Falchi

La Polizia ha arrestato un ventenne per spaccio di cocaina e crack. A beccare il giovane spacciatore sono stati i "Falchi" della squadra mobile, che hanno intercettato lo spacciatore a Picanelllo in sella ad uno scooter. Il ventenne controllato dai poliziotti per una manovra sospetta è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina.

In casa dello spacciatore sono poi stati trovai altri 9 grammi di cocaina e 13 di crack. La droga era già suddivisa in dosi. Insieme agli stupefacenti è stato rinvenuto il materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento. Il ventenne si trova adesso nel carcere di piazza Lanza.