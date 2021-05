Spaccio di crack, una stalla abusiva e cavalli dopati: 3 arresti e una denuncia

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sulla scorta delle disposizioni del comando provinciale, hanno effettuato un servizio a largo raggio anche con l’ausilio di medici veterinari dell’Asp di Catania e tecnici dell'Enel. Nel corso dell’attività i militari hanno proceduto all’arresto di tre catanesi ed in particolare di un 26enne, abitante in via Del Frantoio, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso del servizio i militari hanno dato riscontro alle loro pregresse attività informative effettuando una perquisizione nell’abitazione dell’uomo sorvegliata da telecamere che, però, non hanno gli hanno consentito di evitare l'intervento dei militari che hanno così rinvenuto circa 30 grammi di cocaina e 10 di crack, un fornelletto a gas per la preparazione della droga, un bilancino di precisione nonché il monitor collegato all’impianto di videosorveglianza. Arrestato anche un 23enne responsabile di evasione perché, nonostante fosse già ristretto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre si aggirava tranquillamente per le vie cittadine, mentre un 56enne abitante in viale Grimaldi è stato arrestato per furto aggravato poiché, nonostante avesse già specifici precedenti, ha ancora una volta collegato abusivamente l’impianto elettrico della propria abitazione alla rete pubblica.

Durante il servizio, i militari hanno denunciato un 50enne che in viale Grimaldi, all’interno di un manufatto abusivo antistante la propria abitazione, teneva tre cavalli sprovvisti di microchip e diversi farmaci non autorizzati aventi caratteristiche dopanti (la cui presenza è verosimilmente collegata ad un loro utilizzo per le corse clandestine), motivo per il quale è stato sanzionato per una somma complessiva di 19 mila euro, mentre sono state avviate la procedure per il sequestro dell’improvvisata stalla e dei cavalli, qualora le analisi cliniche disposte dall’Asp risultassero positive al doping degli animali. Nello stesso contesto operativo i militari hanno identificato 20 persone, controllato 11 veicoli, elevando numerose sanzioni con conseguente fermo amministrativo, dei veicoli privi di copertura assicurativa.