Crazy Pizza sbarca a Catania, sabato 9 dicembre l'inaugurazione a Largo Paisiello

Prosegue l’espansione di Crazy Pizza – il più giovane tra i brand di proprietà del Gruppo Majestas, guidato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa – che continua ad investire in Italia, precisamente in Sicilia, aprendo a Catania la quarta venue dopo quelle di Roma, Milano e Porto Cervo.

L'inaugurazione è prevista per il 9 dicembre 2023 e sancisce l’arrivo, per la prima volta nel Sud Italia, dell’esclusivo concept di ristorazione firmato Crazy Pizza.

A un anno e mezzo dall’apertura a Milano, Crazy Pizza Catania si inserisce in un piano di crescita e di sviluppo del brand che, dal 2019 a oggi, ha portato alla nascita di un totale di 10 venues, divise tra Europa, Regno Unito e Medio Oriente.

Si tratta della prima apertura in licenza, frutto di una precisa strategia volta a rafforzare il ruolo di Crazy Pizza tra i principali player del luxury-dining grazie ad importanti partnership con imprenditori locali, conoscitori del mercato di riferimento in Italia. In particolare, i licenziatari prescelti per questa importante apertura sono gli imprenditori Gaetano e Vera Nicolosi.

Crazy Pizza Catania mantiene il format vincente che contraddistingue tutte le venues del brand, offrendo ai clienti un’esperienza di luxury-dining legato alla tradizione culinaria italiana: da un lato un'offerta gastronomica di alto livello, un menù e un servizio premium, dall’altro intrattenimento esclusivo, grazie all’ormai famoso Spinning Pizza Show e al dj set presenti ogni giorno.

L’arrivo in Sicilia di Crazy Pizza porta con sé un’altra importante novità grazie alla partnership con Cantine Florio, storica realtà siciliana e protagonista di una nota Serie TV.

La versatilità del Marsala Florio accompagnerà le proposte del raffinato menu e sarà al centro di questa prima importante apertura nella Regione, per poi approdare in tutte le venues del brand in Italia e all’estero.

Con una superficie di circa 300mq, Crazy Pizza Catania sorgerà in un’area che sarà oggetto di una profonda riqualificazione: si tratta di Largo Giovanni Paisiello, a pochi passi dal centro e dalla movida della città.

Investendo in quest’area, attraverso un preciso progetto di rinnovamento, Crazy Pizza vuole contribuire a ridare lustro ad una zona centrale della città di Catania. Conterà circa 100 coperti, inclusi quelli nel dehors circostante con vista sulla piazza. Il concept inconfondibile dei ristoranti Crazy Pizza, firmato dall’archistar Michele Bönan, sarà leggermente riadattato per l’occasione ma caratterizzerà anche la nuova sede siciliana.

Ovviamente è arrivato al riguardo il commento di Flavio Briatore: “Siamo entusiasti dell’apertura di Crazy Pizza a Catania, la nostra quarta venue in Italia, in una città meravigliosa che offre un mix vibrante di storia, cultura e tradizione culinaria. Si colloca perfettamente nel progetto di espansione del brand che vuole continuare ad investire anche in Italia, non solo all’estero, puntando su un format vincente come quello di Crazy Pizza".

Questo il commento di Gaetano Nicolosi, imprenditore e licenziatario del brand a Catania: “L'inaugurazione di un brand iconico come Crazy Pizza è un evento importante per la nostra città, che è entusiasta dell'arrivo di un concept di ristorazione così esclusivo. L’investimento sul nostro territorio e da parte di player del settore come Crazy Pizza portano importanti benefici alla realtà locale, come la creazione di 25 nuovi posti di lavoro, oltre l’indotto. L’apertura del locale e la riqualificazione dell’area circostante testimoniano la nostra volontà di metterci in gioco per il territorio, offrendo anche nuovi posti di lavoro".