Crédit Agricole Italia e Creval: l’impegno per la Sicilia

190.000 clienti, 7 miliardi di masse amministrate, 91 sportelli in 9 province, 654 collaboratori – di cui il 27% donne – e oltre 495 servizi di tesoreria e cassa per enti pubblici. Sono questi i numeri che testimoniano l’importanza della Sicilia per il Gruppo Crédit Agricole Italia che, con l’integrazione di Creval, segna un ulteriore importante passo nella strategia di consolidamento della propria presenza sul territorio nazionale. Attualmente il Gruppo è presente in Sicilia con una quota di mercato a livello regionale dell’8% per numero di sportelli, del 6,7% per depositi, del 7,7% per impieghi con masse complessive che, dallo scorso luglio, crescono di oltre il 3% grazie anche alla componente della Raccolta Gestita (+10% ca.). Da luglio 2021 a febbraio 2022, infatti, nella sola Sicilia la banca ha acquisito oltre 5.500 nuovi clienti, sostenendo famiglie e imprese con oltre 200 milioni di euro di finanziamenti; una media giornaliera di 3 mutui, 15 prestiti personali e 600.000 euro di finanziamenti alle imprese. Indicatori che confermano la solidità delle relazioni in essere improntate alla fiducia, alla disponibilità, all’ascolto e alla semplicità di approccio, caratteristiche che contraddistinguono il nostro servizio al cliente.

La diversificazione della gamma prodotti riveniente dalla fusione con Crédit Agricole, l’introduzione di un modello di servizio “100% umano e 100% digitale” che unisce alla consulenza in filiale anche strumenti evoluti per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, l’operatività sempre più omnicanale e la maggiore specializzazione consentono di perseguire ulteriormente la strategia di maggiore penetrazione e di sviluppo di relazioni nel territorio. Crédit Agricole Italia ha avviato diversi progetti in Sicilia: un piano biennale di assunzione di giovani talenti che rappresentano la nostra risorsa più importante per poter vincere le sfide in uno scenario sempre più competitivo guidato dall’innovazione; la creazione del Team “Next Generation” con il compito di selezionare da atenei locali e formare nuovi colleghi attraverso percorsi personalizzati; la partnership “Coltiviamo il Merito” con l’Università di Catania per attività di employer branding[1], attraction e recruiting con incontri dedicati di Project Work o Hackathon che inizieranno il 10 marzo nelle università di Catania ed Enna. Crédit Agricole, presente da 14 anni consecutivi tra i Top Employer italiani, ha l’obiettivo di investire sul territorio siciliano e sui giovani candidati, accompagnandoli nella formazione e nello sviluppo delle competenze attraverso percorsi personalizzati e opportunità di crescita. Il Gruppo, oltre alle nuove assunzioni, investe continuativamente per valorizzare al meglio il capitale umano presente in azienda attraverso corsi di formazione online personalizzati.