Criminalità minorile e gang giovanili, il dato che preoccupa Catania: lesioni dolose in aumento

Un'età media compresa tra i 15 e i 24 anni. Nazionalità italiana o, se straniera, di prima o seconda generazione. Prevalentemente maschio. E' il profilo di chi fa parte di gang giovanili con l'abitudine di vessare i coetanei, bullizzare, vandalizzare o disturbare la quiete pubblica. E' quanto risulta dal report su criminalità minorile e gang giovanili del Servizio analisi criminale della polizia. Sono 73 le province che, in tutta Italia, hanno registrato "sporadiche attività violente o devianti". Tra loro compare anche Catania. Il dato che preoccupa la città etnea è quello delle lesioni dolose.

"Criminalità minorile e gang giovanili": i dati della provincia etnea

I dati relativi al numero di segnalazioni di minori denunciati o arrestati nella città metropolitana di Catania registra un picco nel 2011, evidenziando poi un trend in decrescita: tra il 2022 ed il 2023, un decremento pari al -2,35%. In linea generale, infatti, nel 2023 sono state 457 le segnalazioni di minori che hanno commesso reati, contro gli 821 del 2011. In tema di estorsione, tra il 2022 e 2023, il dato si azzera quasi, a fronte di un decremento più contenuto per le segnalazioni relative al furto (-11,11%) ed alla rapina (-11,76%). Il dato che preoccupa, invece, è quello dei minori denunciati o arrestati per lesioni dolose: nel 2023, infatti, si nota un aumento notevole di casi rispetto agli anni precedenti. Decrementi significativi, invece, per quanto riguarda percosse (-72,73%), minaccia (-52,17%) e rissa (-47,06%). Nell'ambito poi delle violenze sessuali, a Catania, sono stati più i minori italiani ad essere denunciati o arrestati rispetto agli stranieri.

Gli ultimi casi di criminalità a Catania

L'episodio che maggiormante ha segnato quest'ultimo anno è stato lo stupro di una 13enne, lo scorso 30 gennaio, all'interno dei bagni pubblici della villa Bellini. Ad essere arrestati sono stati minori stranieri. In sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, successivamente, è stata disposta l’intensificazione delle attività di prevenzione e controllo proprio all’interno della Villa, anche attraverso l’impiego delle specialità, quali i servizi a cavallo e quelli con le bici elettriche. Lo scorso marzo, due ragazzi di 14 anni, si sono rivolti all'equipaggio di una volante della questura, che era proprio in servizio di pattugliamento nel parco pubblico, per denunciare l'aggressione subita da parte di cinque ragazzi in bicicletta, che li avevano schiaffeggiati e presi a calci. In piazza Stesicoro, sempre nel mese di marzo, un rider è stato derubato da un gruppo di ragazzini: l'episodio è stato denunciato dalla consigliera Paola Parisi durante il consiglio comunale dedicato al tema sicurezza.

L'analisi del fenomeno

Il fenomeno coinvolge gruppi di giovani che si dedicano a varie forme di reati. C'è il vandalismo urbano, c'è il bullismo o le molestie verso altri coetanei. E ancora, la distruzione o danneggiamento di monumenti e altre proprietà pubbliche e private. C'è lo spaccio, ci sono i furti, le risse. Nello specifico, il report focalizza l'attenzione su "bullismo e le molestie verso coetanei, persone fragili o verso persone considerate diverse", specificando che si trattà di "un'attività caratteristica della gran parte delle gang giovanili operanti sul territorio nazionale nel periodo 2022-2023, rilflettendo spesso dinamiche di potere disfunzionali tra i 67 Focus città metropolitane giovani e possono avere conseguenze a lungo termine sull’equilibrio e sulla salute mentale e fisica delle vittime". "Tra i fattori che spingono i giovani ad aderire ad una gang giovanile sono particolarmente rilevanti: rapporti problematici con le famiglie, con i pari o con il sistema scolastico, difficoltà relazionali o di inclusione nel tessuto sociale e un contesto di disagio sociale o economico - si legge nel report - Influente è anche l’uso dei social network come strumento per rafforzare le identità di gruppo e generare processi di emulazione o autoassolvimento. Va poi aggiunto il supporto della tecnologia e della condivisione; infatti, il ricercare la popolarità sui social rappresenta un’ulteriore sfida che fa sentire i giovani ancora più potenti". Si evidenzia come i minori autori di reato provengono non solo da situazioni sociali critiche, ma anche da contesti familiari caratterizzati da soddisfacenti condizioni economiche. L’ineludibile attività di contrasto deve essere uno dei molteplici elementi per affrontare nel medio/lungo periodo il fenomeno. "Risulterebbero necessari anche interventi sinergici fra le diverse istituzioni, comprese scuole e famiglie, mirati allo sviluppo di percorsi di educazione alla legalità, alla partecipazione attiva nella società civile instaurando un dialogo con i giovani a rischio e a risolvere o attenuare le problematiche specifiche di particolari contesti socioeconomici", conclude il report.