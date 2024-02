La siccità mette in crisi gli agricoltori della Piana di Catania: tagli fino al 70 per cento nelle produzioni estive

Salvo qualche piovasco occasionale, nella Sicilia orientale non si vede una perturbazione degna di nota da mesi. Salvo le poche gocce cadute al suolo nella seconda settimana di gennaio, le precipitazioni sono state praticamente inesistenti. Secondo i dati raccolti dal servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias), negli ultimi due mesi e mezzo su Catania sono arrivati dal cielo solamente 51.8 mm di pioggia, così divisi: 11.04 a dicembre, 40.4 a gennaio e praticamente 0 a febbraio. Con le dovute variazioni, un andamento fortemente deficitario si registra in tutte le province dell'Isola. Tanto che, lo scorso 9 febbraio, il governo regionale ha dichiarato lo stato di calamità naturale "da siccità severa" nell’intero territorio regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino. La Sicilia è attualmente l’unica regione d’Italia, e tra le poche d’Europa, in zona rossa per carenza di risorse idriche. Per trovare uno scenario simile bisogna girare lo sguardo verso il Nord Africa, prendendo come riferimento Marocco ed Algeria. Tanto che il consiglio comunale di palazzo degli Elefanti ha appena approvato una mozione per individuare siti idonei alla realizzazione di grosse vasche di raccolta dell'acqua piovana, da usare per l'irrigazione di terreni pubblici e privati.

Anche la Piana di Catania è a rischio desertificazione

Nell'isola, negli ultimi anni, si sono verificati circa 175 eventi meteorologici estremi, con una media superiore alle altre regioni dello Stivale. Tra periodi di siccità, ondate di calore sempre più intense e la crescente frequenza di piogge torrenziali che generano alluvioni, gli strati fertili del suolo e l'ecosistema dell'Isola stanno improvvisamente cambiando. Secondo le previsioni del centro studi per il cambiamento climatico (Cscc), il trend previsto per il periodo 2021-2050 indica un aumento generale della temperatura superficiale per le acque marino-costiere della Sicilia compreso tra 1,2°C e 1,3°C e l' innalzamento del livello del mare di circa 7 centimetri. "In Sicilia il progressivo processo di riscaldamento è tra i più evidenti, non solo in Italia. Si tratta - spiega Valerio Molinari, presidente del Cscc - di un’area caratterizzata dal clima mediterraneo che, a causa delle problematiche legate al cambiamento climatico, rischia la desertificazione del 70% del suo territorio. È necessario che, dalla diagnosi, si passi alla cura in maniera rapida, attraverso l’innovazione scientifica e tecnica. Affidandosi all’esperienza ed al know how di quanti, da tempo, hanno intuito i rischi insiti nel cambiamento climatico, studiandone non solo effetti, ma anche soluzioni efficaci per un’emergenza globale di tale portata". Tra le aree a rischio, c'è anche la Piana di Catania. E i primi ad accorgersene sono proprio gli agricoltori e gli allevatori che vi lavorano.

A rischio le coltivazioni estive: in campo solo 30 per cento delle angurie

"Lo scenario attuale ci preoccupa moltissimo - spiega l'imprenditore Enzo Rametta, specializzato nella coltivazione e nella commercializzazione di angurie e carciofi, con un banco vendita al Maas di Catania - perchè non saremo in grado di fronteggiare la domanda nei prossimi mesi. Non abbiamo le risorse idriche sufficienti, in particolare, per coltivare l'anguria che richiede moltissima acqua per arrivare a maturazione. Nelle zone di Ragusa e Pachino abbiamo già allestito delle serre, gestite da alcuni produttori per nostro conto, che hanno già avviato le coltivazioni industriali".

"Nella Piana di Catania, solitamente, si mettono a dimora le piante a partire dal 15 marzo, potendo sfruttare un terreno già umido e con la certezza di poter mandare avanti gli impianti in maniera naturale e senza problemi - continua Rametta -Le tavole devono essere prenotate circa 40 giorni prima, con una spesa non indifferente. Nel nostro caso parliamo di 250 mila piante e l' investimento può arrivare a 2 milioni e mezzo in totale per 200 ettari di coltivazione solamente nel calatino. A causa della siccità è però necessario prendere decisioni drastiche e restingere le coltivazioni al 30 per cento (- 70 per cento rispetto al 2023), raggiungendo la produzione di circa 300 mila quintali contro il milione dello scorso anno".

Le falde dei pozzi si stanno prosciugando e c'è acqua salmastra

Quali ricadute avranno, nelle tavole dei consumatori, le scelte operate nell'inverno più "asciutto" di sempre? "E' presto per dirlo, ma i rincari ci saranno per tutti. Dobbiamo far fronte ad aumenti esorbitanti per il costo delle materie prime - commenta Rametta, facendo eco alle proteste dei trattori che vanno avanti da settimane in tutta Italia - dai fertilizzanti al carburante necessario per far girare i trattori e mandare elettricità alle pompe dei pozzi. Attualmente, vista la fornitura altalenante da parte del Consorzio di Bonifica, le cui tubature fanno letteralmente 'acqua da tutte le parti', stiamo attingendo da pozzi privati, che hanno però una disponibilità limitata. Se non piove, le falde si asciugano. Spesso tiriamo in superfice acqua salmastra e per immetterla nei campi dobbiamo miscelarla. Il Simeto è ai minimi storici. Solitamente la portata aumentava in corrispondenza del disgelo. Ma guardate l'Etna: non c'è neve. Cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi? Ad oggi, metà di febbraio, le aspettative sono terrificanti".

Il paradosso dei carciofi: prezzi in picchiata per la cattiva qualità

Anche a causa delle temperature elevate, la domanda di carciofi è crollata ed in più il prezzo all'ingrosso è sceso bruscamente passando da 50 a 25 centesimi. Il prodotto disponibile nei campi, infatti, non si è ingrossato ed inoltre i consumatori hanno diminuito gli acquisti. I carciofi "rinsecchiti" sono meno appetibili e, come nel caso delle arance, il loro valore cade a picco. Cancellata totalmente la seconda raccolta, quella che fa gola soprattuto ai produttori di lavorati industriali. Le ripercussioni saranno evidenti anche al supermercato nei prossimi mesi. "Noi produttori non siamo più in grado di far fronte ai cambiamenti climatici ed alla mancanza di risposte da parte delle istituzioni. Rischiamo in quanto siciliani di essere penalizzati - ammette l'imprenditore Enzo Rametta - in quanto in altre regioni e altri Stati hanno preso da tempo provvedimenti. In Spagna, ad esempio, ci sono delle coltivazioni alimentate in maniera massiccia dai dissalatori. Rischiamo di rimanere indietro ed essere tagliati fuori dal mercato. Potrebbe essere presa in considerazione anche nel nostro territorio la proposta di allestire degli impianti di trasformazione dell'acqua di mare".

Le misure-tampone non bastano

Nel frattempo, la Regione prova a mettere qualche pezza ed ha avviato ad inizio settimana i lavori di ripristino della condotta principale dell'adduttore idrico di contrada Magazzinazzo, nel calatino. Il tratto interessato, lungo circa 540 metri, è in disuso da tre anni. Era stato danneggiato dall'alluvione del 2018, poi riparato, ma successivamente reso inservibile a causa di nuove criticità subentrate in seguito. Sono stati stanziati due milioni di euro per far ripartire l’irrigazione in oltre settemila ettari di campi coltivati. Una delle tante misure-tampone che lascia moltissimi altri coltivatori ed allevatori a bocca asciutta. L’unico bacino idrico della Sicilia orientale che attualmente non è in sofferenza è la diga del Biviere di Lentini. Qui di acqua ce ne sarebbe in abbondanza, ma le risorse idriche non possono essere utilizzate perchè le pompe di sollevamento non funzionano da almeno due anni.