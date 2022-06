Crisi idrica, il sindaco di Aci Sant'Antonio scrive al Prefetto di Catania

Torna la stagione calda e si riaffacciano, purtroppo, le problematiche legate all’erogazione idrica. Viste le inaspettate nuove criticità che stanno interessando tutte le frazioni santantonesi il primo cittadino ha deciso di inviare una missiva al Prefetto di Catania e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica e al comando della stazione dei carabinieri di Aci Sant’Antonio per segnalare l’attuale situazione e chiedere un intervento volto a risolvere in via definitiva il problema.

"Sin dal mese di maggio – è scritto – sono pervenute segnalazioni da parte dell’utenza che ha rappresentato il proprio disagio e le proprie preoccupazioni in prospettiva addirittura di un possibile peggioramento nei prossimi mesi, con un clima che si presuma possa essere particolarmente afoso e torrido e che acuirà la già grave problematica. Pertanto, si ravvisa un'interruzione di pubblico servizio, con consequenziali problemi a discapito di interi nuclei familiari che si vedono privati di un servizio essenziale anche per diversi giorni e settimane. Si tratta di un problema che attanaglia le predette aree ormai da diversi anni e mentre in passato il problema si manifestava soprattutto nei fine settimana, adesso in alcune zone la mancanza di erogazione di acque si presenta ininterrottamente per giorni e settimane intere. La cittadinanza è ormai esasperata, considerato altresì che pur rivolgendosi all’Acoset non riesce a superare il problema, con una situazione gravissima in quei nuclei familiari con presenza di minori, anziani, malati e disabili".

Caruso lancia l’allarme: “Sono oltre diecimila le persone coinvolte e alla luce della stagione che in questi giorni sembra prospettarsi potremmo dover affrontare mesi di crisi elevatissima con conseguenze inimmaginabili sotto diversi punti di vista, a partire da quello sanitario. Mi auguro che si riesca a trovare finalmente una soluzione perché questo tipo di servizio non può subire una simile interruzione senza che se ne venga a capo”.