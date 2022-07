Rifiuti, Cristofaro e Alercia criticano l'amministrazione comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

I coordinatori di "Coraggio Italia" della IV Municipalità, Cristofaro Fabrizio e Alercia Diego, criticano con una nota l'amministrazione Pogliese e in particolare l'assessore all'ambiente Barresi, per come stanno operando e mantendo pulita la città di Catania. "Si comunicava con fermezza ed entusiasmo di aver ripulito dai rifiuti tutte le zone e che avrebbero anche igienizzanto e derattizzato. Ma come si può constatare da settimane la situazione è molto preoccupante.000 I residenti stanno vivendo una situazione pessima e non meritano un nuovo aumento della tari. Che orrore. Meritate di essere rieletti per altri 5 anni alle prossime elezioni. Dimmetetevi, fatte più figura".