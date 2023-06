Criticità dei servizi del 118 in Sicilia: confronto in commissione salute all'Ars

E’ stato un confronto sereno e costruttivo quello voluto dal presidente della commissione salute all’Ars Giuseppe Laccoto sulle criticità del servizio 118 in Sicilia. All’audizione sono intervenuti il dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino, il presidente della Seus, la società che cogestisce il servizio di emergenza-urgenza 118, Riccardo Gabriele Castro, il responsabile dell’area operativa del 118 Sicilia Nicola Le Mura e i responsabili delle quattro centrali operative del 118 di Palermo-Trapani, Catania-Ragusa-Siracusa, Messina e Caltanissetta-Agrigento-Enna.

“L’audizione è servita, intanto, a ribadire le criticità di un servizio essenziale e strategico quale quello del 118 che paga spesso a caro prezzo la mancanza di 220 autisti soccorritori e quello di molti medici sulle ambulanze – ha dichiarato Giuseppe Laccoto - Ma è stato anche affrontato il tema della programmazione cruciale per l’integrazione della pianta organica e si è preso atto dell’avvio delle procedure concorsuali per l’assunzione degli autisti soccorritori. C’è poi l’impegno ad individuare con urgenza le soluzioni idonee per ovviare alla mancanza di medici a bordo delle ambulanze specialmente in quei territori lontani dagli ospedali".

La presenza del medico a bordo è fondamentale per le diagnosi di ictus o di problemi cardiaci e quindi per individuare immediatamente il presidio sanitario più idoneo ad accogliere il paziente. Inoltre, si è discusso dei cosiddetti fermi tecnici delle ambulanze che danno luogo al ricorso alle eccedenze. "Su questo tema ho sottolineato l’esigenza di valutare attentamente l’aspetto della manutenzione ed eventualmente programmare l’acquisto di nuovi mezzi dal momento che è interesse preminente garantire la piena funzionalità delle ambulanze e quindi l’efficienza del servizio - conclude Laccoto - La Commissione Salute vigilerà attentamente sull’attuazione delle soluzioni che sono emerse dal dibattito perché questa sede politica è il luogo della garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini siciliani”.