La bandiera della Croce Rossa esosta al Comune di Acireale

Una delegazione del comitato di Acireale della Croce Rossa Italiana, presieduto da Concetta Di Mauro, ha consegnato stamani la propria bandiera al sindaco, Stefano Alì, che ne ha disposto tempestivamente l’esposizione al Palazzo di Città. La breve cerimonia ha avuto luogo in presenza degli assessori agli Affari istituzionali e alla Cultura, rispettivamente Mario Di Prima e Fabio Manciagli. Per la Croce Rossa Italiana sono intervenuti i volontari Sofia Bella, Antonino Di Stefano, Lucia Musmeci e Mirco Pennisi. La bandiera resterà esposta anche domani, in concomitanza con la “Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”. Il sindaco Alì, nell’accogliere la delegazione del comitato acese della CRI, si è espresso così: “Siamo lieti di potere onorare questa ricorrenza che serve anche a sottolineare l’encomiabile impegno profuso dai volontari su vari fronti, un’azione di elevato significato sociale oltre pratico e per la quale non saranno mai abbastanza i ringraziamenti da tributare alla Croce Rossa e a tutte le organizzazioni che si adoperano sullo stesso fronte”.