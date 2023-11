Crocierismo, “Italian Cruise Day” sbarca in Sicilia: nel 2025 a Catania l’evento leader dell’industria

Sarà la Sicilia, e in particolare Catania, ad ospitare la prossima edizione dell’evento più importante dell’industria crocieristica italiana: l’Italian Cruise Day si svolgerà nel 2025 nella città etnea e accoglierà i principali interlocutori e stakeholders del settore. Il forum, ideato e promosso da Risposte Turismo e giunto quest’anno alla XI edizione tenutasi al Castello Aragonese di Taranto, ha luogo ogni due anni e rappresenta una preziosa opportunità di incontro e confronto tra operatori, associazioni e organismi che si occupano di portualità e crociere, con l’obiettivo di fare il punto della situazione, verificare statistiche, formulare previsioni e andamenti del mercato, presentare novità, progetti e strategie di sviluppo.

“Il porto etneo sarà sempre più protagonista nel panorama nazionale - ha commentato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina - entro l’anno contiamo di superare i 230mila crocieristi contro i 154mila accolti nel 2022 e la scelta della nostra città come prossima tappa dell’appuntamento più prestigioso per gli operatori crocieristici ci inorgoglisce e ci spinge ad accelerare la nostra crescita”. Nelle settimane scorse in occasione della tappa pugliese, il presidente Di Sarcina ha presentato il progetto della nuova Stazione Marittima catanese di fronte agli oltre 200 tra manager, imprenditori, presidenti di Autorità portuali ed enti del comparto presenti alla manifestazione.

“Stiamo investendo enormi risorse e mettendo in campo numerose progettualità, a cominciare dallo sviluppo del waterfront e la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri e un miglioramento delle banchine dedicate, che riguardano sia il porto di Catania che quello di Pozzallo, perché entrambi hanno potenzialità turistiche e crocieristiche, in parte ancora inespresse”. In apertura il presidente di Risposte Turismo Francesco Di Cesare ha fornito molti dati interessanti sul crocierismo italiano: “Non si arresta la crescita del turismo crocieristico in Italia - ha detto - nel 2024 verrà superata per la prima volta la soglia dei 13 milioni di passeggeri movimentati, i porti crocieristici italiani registreranno un nuovo record per quanto riguarda il numero di passeggeri movimentati (la somma di imbarchi, sbarchi e transiti) grazie a oltre 5.000 toccate nave, il miglior dato questo negli ultimi 10 anni; salirà a 56 il numero di terminal crocieristici; Civitavecchia sempre più porto crocieristico leader in Italia con 3,1 milioni di passeggeri movimentati, seguono Napoli con 1,61 milioni, Genova con 1,38 milioni e Palermo che proseguirà il suo trend in aumento, nella prossima stagione, raggiungendo la soglia del milione di crocieristi movimentati (+7,5% sul 2023), aggiornando il record storico atteso a fine 2023 ed entrando nel “club del milione” (raggiunto nella storia crocieristica nazionale sino ad ora da solo 6 porti)”.