Crolla il tetto del liceo Boggio Lera: nessun ferito ma evacuata la scuola

Una vera e propria voragine si apertà sul tetto del liceo scientifico Boggio Lera di Catania. Fortunatamente non è stato ferito nessuno ma la paura è stata tanta. E' accaduto questa mattina e probabilmente il maltempo dei giorni scorsi e la pioggia che anche stamattina è caduta in città hanno causato il crollo. Le lezioni sono state sospese e l'evacuazione del liceo è stata decisa dai tecnici della Città metropolitana, titolare dell'immobile, a scopo precauzionale per consentire l'ispezione accurata delle coperture dell'intero edificio. Sul posto anche i vigili del fuoco.