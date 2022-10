Tribunale, crolla il tetto negli uffici del giudice per le indagini preliminari

E' crollato il tetto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari di Catania, al terzo piano del palazzo di giustizia di piazza Verga. Il cedimento parziale dell'intradosso è avvenuto questa notte, prima dell'orario di apertura e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per accertare i danni e mettere in sicurezza dei locali danneggiati. In mattinata sono seguiti alcuni inevitabili disagi, legati all'inagibilità dei luoghi interessati dal crollo del soffitto: sarà infatti necessario trovare un'altra collocazione per gli uffici di cancellieri e magistrati, in attesa del ripristino delle condizioni di agibilità. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le cause potrebbero essere riconducibili ad possibili infiltrazioni d'acqua nei solai dell'ultimo piano del tribunale.