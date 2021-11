In via Bellia crolla una vecchia abitazione, chiusa la strada

Un'abitazione disabitata è crollata intorno alle 8 di questa mattina, in via Bellia. Si trattava di un immobile in disuso. E' probabile che le forti piogge dei giorni scorsi abbiano contribuito a pregiudicarne ulteriormente la stabilità. I detriti hanno causato dei danni ad una vettura in sosta. Sul posto sono ora presenti i vigili del fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza la zona, al momento interdetta al transito.