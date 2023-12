Crolla un'abitazione in via Gramignani

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenute oggi, poco dopo le 6 di mattina, per il crollo di un vecchio edificio in muratura in via Gramignani, nel centro storico di Catania. E' stato messo in sicurezza il luogo e sono state effettuat delle accurate ricerche con l'uso di termocamere ed il supporto di unità cinofile VVF per verificare l'eventuale presenza di persone intrappolate sotto le macerie, con esito negativo.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori Enel e Telecom Italia per le attività di messa in sicurezza delle rispettive linee di distribuzione. L'abitazione versava in avanzato stato di degrado strutturale ed era disabitata da molti anni.