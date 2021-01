Crolla una palazzina disabitata in via Volturno, sgomberate 4 famiglie

Nella mattinata di oggi una squadra dei vigili del fuoco di Catania è intervenuta per il parziale crollo di una vecchia costruzione in muratura disabitata in via Volturno a Catania. Viste le condizioni di avanzato degrado nelle quali versa la costruzione, a scopo precauzionale e fino all'esecuzione di interventi di consolidamento o demolizione e in accordo con le competenti autorità comunali, via Volturno è stata chiusa al traffico dal civico 4 al civico 14. Sempre a scopo precauzionale sono stati sgomberati 4 nuclei famigliari abitanti in un edificio vicino e potenzialmente interessato da un eventuale ulteriore crollo della struttura.