In via Biscia di mare cadono tronchi: i residenti avviano una raccolta firme chiedendo interventi

Nelle scorse settimane in via Biscia di mare, a Vaccarizzo, si è verificato il crollo di alcuni grossi rami. Una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni, che ha spinto i residenti ad organizzare una raccolta firme per sollecitare la messa in sicurezza dell'intera strada, di titolarità comunale. L'iniziativa è stata condivisa dal consigliere comunale Giovanni Petralia e da diversi rappresentanti di associazioni e comitati locali, tra cui Agostino Pecora e Salvo Romano. "La strada ha un ruolo fondamentale - si legge in una nota comune - in quanto rappresenta l'unica via di accesso ed uscita per il villaggio Giove ed il villaggio Nettuno. La petizione ha portato alla raccolta di quasi 200 firme in poche ore, grazie alla partecipazione di moltissimi cittadini del posto. Le firme raccolte, insieme ad immagini che testimoniano la pericolosità della situazione e ad una dettagliata relazione verranno consegnate alle autorità competenti, per cercare di mettere in evidenza la necessità di intervenire immediatamente con efficacia ed efficienza".