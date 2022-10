Crollo soffitto ufficio tribunale, Pizzino (Coa) “Cronaca di un incidente annunciato"

“Il crollo di un soffitto, verificatosi ieri al tribunale di Catania, è un incidente che non ci sorprende. Da anni denunciamo i problemi strutturali nel Palazzo di Giustizia. Adesso ci sarà da fare i conti con una serie di problemi organizzativi per gli uffici, che si riverseranno, inevitabilmente, sull’intera struttura giudiziaria e su cittadini e difensori. Il Consiglio dell’Ordine ha più volte posto all’attenzione delle autorità e delle istituzioni le carenze dell'edilizia giudiziaria nella nostra città, ma senza ottenere risposte. Così siamo arrivati a questo ennesimo episodio che poteva anche essere tragico. Ci auguriamo che gli interventi di ripristino siano immediati e che questo ennesimo episodio sia uno sprone per affrontare e risolvere la questione dell’edilizia giudiziaria a Catania”, così il presidente dell’Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, Rosario Pizzino sull’incidente avvenuto ieri notte al tribunale di Catania.