Crolla il solaio di una palazzina in via Merlo: ferita una donna

Questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per il crollo parziale di un solaio all'interno di un vecchio edificio in via Merlo 7. Nel cedimento del solaio è rimasta coinvolta una donna 50enne che è stata soccorsa dai vicini poco prima dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco e trasportata in ospedale dai sanitari del servizio 118 intervenuti. Sono in corso le necessarie verifiche tecniche anche da parte dei competenti uffici del Comune di Catania. I locali sono, comunque, da considerarsi inagibili fino al ripristino delle ordinarie condizioni di stabilità.

