Riposto, il Comune non dovrà risarcire una ragazza ferita durante il crollo del solarium "White Sensation"

Il Comune di Riposto non è responsabile del crollo del Solarium "White Sensation" di Torre Archirafi, accaduto nella notte del 23 giugno 2013. Non dovrà risarcire le persone coinvolte nel sinistro. Con sentenza del 22 marzo 2023, il tribunale di Catania, in II grado, ha accolto l’appello del Comune di Riposto, presentato dal proprio legale, Sebastiano Seviluca Scrofani dello studio "Legal Lab" di Catania. Si riforma così la sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace di Giarre, che aveva condannato l’Ente locale a risarcire per le lesioni subite una delle avventrici coinvolte nel crollo della piattaforma in legno, avvenuto durante la festa inaugurale del solarium . Il Comune di Riposto, per la stagione estiva 2013 aveva affidato in concessione la realizzazione e la gestione di un solarium sulla scogliera di Torre Archirafi, alla "QS Italia e partner soc. coop.", che, a sua volta, lo ha affidato in sub-concessione all’associazione “Roca de Mar”.

I fatti

Il 23 giugno 2013, prima ancora di procedere al collaudo e, senza le necessarie autorizzazioni, i gestori avevano organizzato la festa inaugurale della stagione. E proprio durante l’inaugurazione del solarium "White Sensation", il pavimento della piattaforma in legno non ha retto alle sollecitazioni facendo precipitare sulla scogliera sottostante alcuni dei presenti, che hanno riportato lesioni non gravissime. In primo grado era stata imputata al Comune una responsabilità oggettiva, con la condanna in solido coi concessionari al pagamento del risarcimento ad una giovane donna, che li aveva citati in giudizio, per le lesioni fisiche subite a seguito del sinistro.

L'appello del Comune di Riposto

Il Comune di Riposto ha proposto appello contro la sentenza di condanna, ottenendo il rigetto della stessa, con l’integrale accoglimento delle proprie difese. Il tribunale ha quindi accolto il principio di diritto proposto dall’avvocato Scrofani, secondo il quale "non sussiste in capo all’ente demaniale - ovvero il Comune - nessun onere di custodia né il conseguente dovere di vigilanza, per il sol fatto che il bene è destinato all’uso pubblico, gravando semmai tali oneri sul gestore dello stabilimento balneare, in forza del principio della disponibilità della res oggetto di custodia". Profonda soddisfazione ha espresso il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, che in questi anni ha sempre sostenuto la correttezza degli affidamenti di beni demaniali concessi a terzi nonché dell’assoluta mancanza di responsabilità del Comune per il drammatico incidente del 23 giugno 2013, avvenuto a poche settimane dal suo insediamento alla guida dell’amministrazione.