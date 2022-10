Dopo il crollo negli uffici del tribunale, la Camera Penale chiede verifiche in tutti i locali

Dopo il crollo del soffitto negli uffici del gip del tribunale di Catania, la Camera Penale chiede l'avvio di verifiche strutturali in tutti i locali del palazzo di giustizia e negli altri plessi. "L'evento, in sé traumatico, costituisce una poderosa spia di allarme di quanto da tempo sostenuto da questa Camera Penale in varie sedi ed occasioni: appare assolutamente indefettibile ed improrogabile una verifica sulla agibilità e sulla salubrità di tutti gli uffici, delle Aule, dei plessi giudiziari in cui si svolgono le attività connesse all'esercizio della giurisdizione nel circondario del tribunale di Catania".

La Camera Penale etnea sottolinea di aver assistito "con sconforto e preoccupazione" alla pubblicazione delle foto del crollo e manifesta "assoluta e totale vicinanza ai funzionari di cancelleria che normalmente occupano quelle stanze" dei quali comprende "lo stato di ansia e di preoccupazione che che possano avere coloro che per puro caso non si trovavano in sul luogo in quel momento. Le aule e gli uffici del tribunale, del plesso di via Crispi, dell'ufficio del Giudice di Pace, di Bicocca, nonché del Tribunale dei Minorenni e del Tribunale di Sorveglianza - conclude la nota della Camera Penale di Catania - devono essere oggetto di un controllo e di una verifica e conseguentemente, ove necessario, degli opportuni interventi che ripristino l'effettiva essa in sicurezza delle stesse".