Crollo di via Castromarino, eseguito l'accesso agli immobili

Stamattina, alla presenza dei vigili del fuoco, di Marco Romano della Protezione Civile e dei tecnici del Comune di Catania, è stato eseguito l’accesso presso gli immobili di Via Castromarino 11 e di Via Plebiscito n. 825 e 831, per verificare le condizioni degli immobili coinvolti nel crollo di una palazzina avvenuto quasi tre anni fa, a seguito dei lavori di scavo della metropolitana di Catania. Dopo l’accesso negli edifici e nei relativi appartamenti, Marco Romano ha comunicato al difensore degli sfollati, Giuseppe Lipera, che mercoledì 30 novembre sarà tenuto un tavolo tecnico per concludere il procedimento amministrativo e che la decisione sarà comunicata entro il prossimo giovedì 1 dicembre. Durante l’accesso gli sfollati hanno potuto constatare che i loro appartamenti sono stati preda di atti vandalici e di furti.