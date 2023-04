Crollo via Castromarino, presentato ricorso in Cassazione

Contro l'archiviazione del procedimento penale a carico dirigenti e tecnici della Cmc di Ravenna aperta dopo il crollo, la notte del 19 gennaio del 2020, del palazzo in zona Plebiscito, il legale delle famiglie colpite dal disastro, Giuseppe Lipera, come annunciato nei giorni scorsi in una conferenza stampa, ha presentato ricorso in Cassazione per ribaltare la decisione presa dal gip Luigi Barone del 14 aprile scorso, ritenuta "abnorme e non motivata".

La nota

"Come recentemente trasalito agli onori della cronaca locale - si legge nella nota - il procedimento penale volto ad accertare le cause e le responsabilità legate al crollo dell’edifico sito in Via Castromarino angolo via Plebiscito è giunto ad una impasse: con ordinanza del 14/4/23 il Gip presso il Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione del procedimento “in ragione dell’assenza di segnali premonitori dello “sprofondamento” del terreno che ha provocato il crollo parziale e il danneggiamento degli edifici”. Ad oltre 3 anni di distanza da quel disgraziato 20 febbraio 2020, le persone offese dal crollo della loro abitazione, che hanno patito un evento drammatico e traumatico (qual è quello di salvarsi la vita abbandonando obtorto collo la propria casa nel cuore della notte) oggi sarebbero chiamate anche ad elaborare il lutto per una giustizia che sembrerebbe morta. Poiché il procedimento penale, oggi archiviato, ha presentato sin dalla sua iscrizione anomalie e lacune investigative – più volte segnalate – che lasciano tutt’oggi aperti enormi interrogativi, si comunica che in data 24/4/2023, i disastrati di via Castromarino hanno presentato ricorso in Cassazione per l’annullamento dell’ordinanza di archiviazione del 14/4/2023, che si ritiene abnorme e non motivata, al fine di ottenere l’approfondimento investigativo che questa assurda vicenda merita".