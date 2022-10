Crollo di via Castromarino, sopralluogo: "Ci sono ancora infiltrazioni"

Questa mattina, alla presenza degli sfollati di via Castromarino 11 e di via Plebiscito 825 e 831, assistiti dall’avvocato Giuseppe Lipera e dagli avvocati Graziella Coco, Patrizia Mirabella, Angela Tizza e Giovanni A. Lombardo, si è tenuto il sopralluogo volto a verificare lo stato della parte di edificio sopravvissuto al crollo dell’altra ala del palazzo, recentemente demolito in toto dalla C.M.C.. Le operazioni di accertamento, peraltro autorizzate del Pm di Catania, sono state eseguite con l’ausilio dei vigili del fuoco, della Protezione Civile di Catania, nella persona del dott. Marco Romano e dell’Ing. Biagio Bisignani.

"Alle ore 11:20 si è proceduto all’ingresso nel corpo scala, il quale presentava già vistosi segni di infiltrazione ed umidità, nonostante i lavori di 'ripristino' effettuati 'volontariamente' (rectius unilateralmente) dalla C.M.C. siano stati ultimati poche settimane fa. Pertanto, prima di rilasciare nulla osta all’accesso negli appartamenti, si è ritenuto necessario verificare la sicurezza ed integrità dell’intero corpo scala a conclusione della quale l’ingegnere Bisignani e Romano hanno sconsigliato di far ingresso nelle abitazioni fino al completamento dell’istruttoria volta a certificare l’agibilità del corpo scala", precisa l'avvocato Lipera. Diversamente, in data odierna non si è proceduto all’accesso negli immobili siti in via Plebiscito 825 e 831, rimandato a data da concordare. Gli sfollati di via Castromarino 11, quindi, restano – ancora una volta – in attesa di conoscere le determinazioni del Comune di Catania sul da farsi, auspicando tempi brevi e risposte concrete.