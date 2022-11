Belpasso, sciara trasformata in discarica: due denunciati

I carabinieri di Belpasso hanno deferito un 75enne pregiudicato di Belpasso e un 49enne di Camporotondo Etneo, per abbandono e gestione di rifiuti non autorizzata, “inquinamento ambientale”, “disastro ambientale”, “danneggiamento” e “invasione di terreni o edifici”. L’ndagine, condotta dai carabinieri, anche attraverso accertamenti effettuati negli uffici del comune di Belpasso, ha consentito di acquisire informazioni ed elementi che hanno fatto emergere come, nell’arco di un paio di anni, un terreno agricolo ubicato sulla strada probvinciale 56/I del comune di Belpasso sia stato illecitamente trasformato da tipica “sciara” etnea a discarica. I militari hanno accertato che i due uomini avrebbero interrato ifiuti speciali e pericolosi” per smaltirli clandestinamente e rendere l'area pianeggiante e dunque appetibile a fini edilizi. L’intera area è stata a sequestra.