Avvocati, elezioni del consiglio distrettuale di disciplina di Catania: proclamati gli eletti

Il 30 novembre nella biblioteca dell’ordine degli avvocati di Catania, il presidente del Coa etneo, Rosario Pizzino (che aveva anche la delega del Presidente del Coa di Caltagirone, Giovanni Russo) il vice Presidente dell’Ordine di Siracusa, Maria Guerci e il Presidente dell’Ordine di Ragusa, Emanuela Tumino, hanno proceduto alla proclamazione degli eletti per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Catania, l’organismo che ha il compito di controllo disciplinare sugli avvocati iscritti all'albo. Gli eletti rimarranno in carica per il quadriennio 2023 - 2026

Questi i nomi delle avvocate e degli avvocati eletti: Laura Battaglia, Carmelo Bentrovato, Rita Cicero, Michele Dell’Agli, Cristina Di Paola, Ignazio Galfo, Carmelo Greco, Maria Angela Iudica, Maria Concetta La Delfa, Ljudmilla Masaracchio, Francesco Mauceri, Salvatore Minardi, Davide Negretti, Maria Roberta Passalacqua, Concetta Valeria Patermo, Sebastiano Scala, Francesco Gaetano Spataro, Tommaso Tamburino, Orazio Torrisi, Domenico Trapanese, Sebastiana Vassallo