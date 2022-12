Riposto, furto di cioccolatini al supermercato: arrestati in due

I Carabinieri di Riposto, insieme ai colleghi di Calatabiano, hanno arrestato due giovani di 23 e 24 anni per furto aggravato. I due, di cittadinanza rumenea, sono stati colti in flagranza di reato mentre tentavano di fare la spesa gratis in un noto supermercato di Riposto.

A segnalare il tentativo di furto, l'ennesimo ad opera dei due giovani che erano già stati individuati in passato come probabili autori di taccheggio nello stesso supermercato, è stato un addetto alla sicurezza del discount. I Carabinieri hanno preso in custodia i due giovani, che poco prima erano stati fermati dagli addetti alla sicurezza per un accertamento sul contenuto degli zaini che portavano in spalla. I militari hanno poi appurato che i due ragazzi, dopo aver pagato in una delle casse del supermercato articoli per pochi euro, avevano riempito i loro zaini di una quarantina di confezioni di carne in scatola e cioccolatini, restituiti poi al responsabile del supermercato.