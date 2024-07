Cronoscalata sulle strade dell'Etna, domani al via la 25° edizione

La cronoscalata Giarre - Montesalice - Milo, "Memorial Isidoro Di Grazia", in programma da domani, venerdì 5 luglio, a domenica 7 luglio, si conferma una delle gare più attese dai piloti di specialità. A confermarlo sono i numeri, anche quest’anno da record.

Sono, infatti, 200 i piloti che si daranno battaglia lungo le adrenaliniche curve che collegano le caratteristiche località di Giarre, Montesalice e Milo. Un percorso tortuoso che si estende per 6,4 chilometri sulla strada provinciale tra paesaggi mozzafiato. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana, dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina, e della Pro Loco di Milo, si aprirà domani mattina, venerdì 5 luglio, alle ore 9, con le consuete verifiche tecniche degli equipaggi e proseguirà sabato 6 luglio, sempre dalle ore 9, con le prove ufficiali.

Domenica 7 luglio la giornata clou, a partire dalle ore 9, con le due manches di gara che decreteranno il vincitore della 25ª edizione. La corsa è valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato siciliano e per il Campionato Italiano Bicilindriche. Tra i big in gara ci sarà il vincitore della passata edizione, Franco Caruso, che sfiderà, tra gli altri specialisti, Luigi Fazzino, vincitore della 23ª edizione, Luca Caruso, Salvatore Macrì, Giovanni Cassibba, Michele Puglisi, Francesco Ferragina, Orazio Marinelli e il pilota di casa Orazio Maccarrone.

La gara sarà trasmessa domenica 7 luglio, dalle 8, su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre, sul canale youtube Naxos Proracing e sulla pagina Facebook della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo.