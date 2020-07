Cultura, a Catania la protesta dei lavoratori del settore

La Slc Cgil di Catania ha proclamato lo stato di agitazione permanente del settore artistico in tutto il territorio etneo, con l'auspicio che "sia propedeutico ad una grande manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil". Il sindacato dei lavoratori della comunicazione e degli artisti, ha invitato tecnici, registi, direttori artistici e i rappresentanti e dipendenti di tutti i cinema e i teatri, le scuole di musica e danza, le accademie ed i centri e le associazioni culturali, all'organizzazione di un grande Flash Mob che si terrà a Catania oggi in piazza Università, dalle 10.30. Si tratta dell'apertura simbolica di una "nuova stagione" che punta ad un obiettivo preciso: rianimare l'intero settore culturale, oggi in ginocchio a causa dell'emergenza post Covid, e comunicare alla societa' civile una vera proposta per la ripartenza. L'invito a presenziare al Flash Mob è stato esteso a tutti i componenti catanesi del Governo nazionale, al presidente della Regione Sicilia e all' assessore regionale al Turismo e allo Spettacolo, al sindaco e all'assessore alla Cultura di Catania con il preciso obiettivo di "costruire insieme un progetto di ricostruzione e scrivere insieme le regole". Lo slogan dice tutto: "Non c'e' piu' tempo".

