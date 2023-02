Cultura, un biglietto unico per i siti museali del Comune

Semplice, conveniente, inclusivo: è il “Biglietto Unico del Sistema Museale Civico” che l'Amministrazione comunale ha attivato per offrire ai visitatori un’esperienza culturale più ampia e variegata, in linea con le grandi città europee. La card unica ha la validità di tre giorni e permette, con una tariffa vantaggiosa rispetto all'acquisto dei singoli biglietti, la fruizione integrata di tutti i siti del patrimonio culturale del Comune: il Palazzo della Cultura, con il museo Emilio Greco, il Museo di Castello Ursino, il Museo Vincenzo Bellini e il camminamento di gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena.

L'acquisto può essere effettuato nelle biglietterie dei quattro siti, queste le tariffe: Biglietto unico Family (2 adulti e 2 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni), 30 euro; biglietto unico 1 persona, 12 euro; biglietto unico 2 persone, 20 euro.

La card è valida per tutti i siti comunali; per il Castello Ursino, in occasione di mostre temporanee, al costo del biglietto unico andranno aggiunti 4 euro (2 euro per ragazzi tra gli 11 e i 18 anni). Le singole tariffe museali, se non si opta per il biglietto unico, sono queste: Museo civico del Castello Ursino: biglietto di 10 euro (6 euro + 4 comprensivi di ogni mostra eventualmente allestita). Per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni il biglietto ha un costo ridotto di 3 euro, la mostra di 2 euro. Le visite al Museo sono previste dalle 9.30 alle 19, ultimo ingresso alle 18.30.

Museo Vincenzo Bellini: biglietto 5 euro, comprensivo della visita al Museo Emilio Greco ospitato nel Palazzo della Cultura. Per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni il biglietto ha un costo ridotto di 2 euro. Le visite al Museo sono previste dalle 9 alle 13, ultimo ingresso alle 12.30. Percorso di Gronda della Chiesa San Nicolò l’Arena: biglietto 3 euro. Per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni biglietto di 1 euro. Le visite al Museo sono previste dalle 9.30 alle 13, ultimo ingresso alle 12.30.