Convalidato il fermo di Piero Nasca: era ubriaco quando ha investito l'amica della moglie, uccidendola

Piero Maurizio Piero Nasca, l'uomo accusato di aver investito la moglie ed un'amica alla zona industriale di Catania lo scorso 10 giugno, uccidendo quest'ultima, si trova adesso in carcere dopo la convalida del fermo. Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, intervenuti intorno alle 12 e 30 di sabato presso l'ottava strada dopo una segnalazione. Quella che segue è la ricostruzione dei fatti. Nasca avrebbe volontariamente investito con la propria auto la moglie Anna Longo, di 56 anni, e un'amica della donna, Cettina 'Cetty' de Bormida, di 69 anni, originaria di Centuripe, nell'Ennese, allontanandosi subito dopo. Si sarebbe quindi fermato in un bar, poco distante dal luogo del delitto. Qui avrebbe riferito ad un dipendente di aver ammazzato la moglie perché non ne poteva più dei suoi comportamenti, per poi telefonare al 112, confessando di aver ucciso una donna nel tentativo di ammazzare la consorte. A quel punto gli è stato intimato di rimanere in attesa dell’arrivo della polizia.

Cosa è successo prima del delitto

Le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio, le informazioni acquisite dai testimoni e l'esame dei sistemi di video sorveglianza, hanno consentito di risalire alle fasi antecedenti al delitto. Piero Maurizio Nasca, Anna Longo e Cetty Bormida si erano recati presso una clinica, ubicata proprio nell'ottava strada della zona industriale di Catania. La moglie ha riferito agli inquirenti, subito dopo i fatti, di aver deciso di lasciare il marito, tanto da prendere contatti con un avvocato per l’avvio delle pratiche legali di separazione. La mattinata del 10 giugno scorso, Nasca si era recato a casa di un’amica della moglie per prelevarla. La donna, a quanto pare, non si fidava di lui ed aveva chiesto alla Bormida di accompagnarla. A quel punto, tutti e tre avevano raggiunto una struttura sanitaria, dove avevano prenotato una visita. Successivamente, le due donne si sarebbero rifiutate di rincasare con lui, comunicandogli di essere in attesa di un uomo che sarebbe venuto a prenderle.

La morte atroce di Cettina Bormida

Il rifiuto ha fatto scattare l'ira del presunto omicida, che è quindi salito a bordo della macchina con lo scopo di ucciderle entrambe, travolgendole e causando il ferimento della moglie che, rimasta in piedi, è riuscita a scappare. L’amica è invece deceduta sul colpo: sul suo corpo sarebbe ripassato almeno due volte con la vettura, fino a provocarne la morte.

L'assassino era anche ubriaco

Sottoposto ad alcol test presso gli uffici della mobile, Pietro Maurizio Nasca è risultato positivo all'alcol test e denunciato anche per guida in stato di ebrezza e senza patente, in quanto mai conseguita. Dopo la convalida del fermo, si trova ora presso il carcere di Piazza Lanza in regime di custodia cautelare. La moglie è stata dimessa l’indomani, con una prognosi 30 giorni e la diagnosi di "frattura alla decima costa destra, dolore da trauma contusivo multiplo, shock psicologico post evento traumatico".