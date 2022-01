Università, Simona Consoli è la nuova direttrice del Cutgana

La docente Simona Consoli, ordinario di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico Forestali al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, è la nuova direttrice del Centro Universitario per la Tutela e Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi (Cutgana) dell’ateneo catanese. Delegata alla ricerca del Di3A e presidente del corso di laurea in “Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio”, la docente è stata eletta nei giorni scorsi dal consiglio del Cutgana alla guida del centro di ricerca per il prossimo quadriennio. La prof.ssa Consoli – già coordinatrice del dottorato di ricerca internazionale in Ingegneria agraria, associata della rivista “Agricultural Water Management” di Elsevier e accademica aggregata dell’Accademia dei Georgofili di Firenze -, a seguito dell’elezione, ha illustrato le linee programmatiche del suo mandato e le modalità con cui intende condurre la direzione del centro di ricerca fino al 2026. Il Cutgana è un centro di ricerca multidisciplinare che ha tra i suoi obiettivi la promozione e il coordinamento di attività di ricerca volte alla pianificazione, gestione, tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi. Grazie al carattere interdisciplinare della sua composizione, il centro si avvale di importanti expertise e di collaborazioni nazionali ed internazionali di valore