Da Augusta a Catania per forzare una cassaforte, scassinatore 30enne acciuffato

La polizia ha acciuffato e denunciato un 30enne, pregiudicato, originario di Augusta, su segnalazione dei vigilantes dell'istituto The Guardian. Il personale dell'istituto di vigilanza ha riferito agli agenti che un giovane si era allontanato qualche istante prima del loro arrivo, lanciandosi da una finestra di una nota ditta della zona industriale e nascondendosi tra l'erba alta delle campagne vicine.

La visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, ha permesso gli agenti di accertare che una persona, con barba incolta, in tuta e giubbotto senza maniche, si era resa responsabile del tentativo di furto. L'uomo dopo essersi introdotto all'interno della ditta, aveva messo a soqquadro la stanza dell'ufficio contenente la cassaforte, senza però riuscire ad asportare nulla.

I poliziotti si sono messi alla ricerca del giovane e poco dopo sono stati contattati dal proprietario di un bar nelle vicinanze che ha riferito di aver subito un tentativo di furto, presso la propria attività commerciale. Dalla visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno accertato che l'autore del fatto era sempre lo stesso. Lo scassinatore, dopo aver forzato una finestra scorrevole era stato sorpreso dal sistema di allarme acustico e quindi si era dileguato.

Attraverso le stesse immagini è stato possibile accertare che il giovane era arrivato sul posto a bordo di un ciclomotore che aveva abbandonato nei pressi dell'ingresso della ditta. Gli accertamenti successivi sul telaio del ciclomotore ne hanno confermato la provenienza furtiva.

Dopo diverse ricerche in zona, senza alcun esito, i poliziotti hanno avvistato il ladro mentre vagava nei pressi del bar assaltato. È stato quindi bloccato e identificato quale un 30enne pregiudicato, originario di Augusta, e tratto in arresto per il reato di tentato furto nonché denunciato in stato di libertà per ricettazione del ciclomotore. Dell'arresto è stato informato il Pubblico ministero di turno che ha disposto di associare il giovane alle camere di sicurezza della questura, in attesa del giudizio per direttissima, in seguito del quale è stata disposta la scarcerazione e il ripristinato l’obbligo di dimora nel comune di Augusta.