Da gennaio a Catania la prima mostra internazionale dedicata a Warhol e Banksy

E' Catania la città designata a ospitare la prima mostra-evento internazionale dedicata a due superstar dell'arte e della comunicazione: Warhol e Banksy. Dal 25 gennaio 2021 il capoluogo etneo sarà al centro dell'attenzione mediatica di tutto il mondo con un percorso espositivo che metterà a confronto, nelle sale di Palazzo della Cultura, due artisti innovativi e rivoluzionari che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni. La mostra, promossa dall'Amministrazione comunale, è curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta e prodotta dall’associazione culturale Emergence, in co-organizzazione con l’Assessorato alla Cultura retto da Barbara Mirabella, e in collaborazione con Edieuropa Qui Arte Contemporanea. Oltre 100 opere in esposizione, provenienti da collezioni private di tutto il mondo e prestigiose gallerie d’arte, proporranno un faccia a faccia tra due autori solo apparentemente distanti: da un lato l'artista più noto e fotografato al mondo, Andy Warhol, che ha fatto delle sue opere un prodotto di consumo ideando un vero e proprio brand legato al suo nome, e dall'altro l'anonimo Banksy, che ha innalzato la street art a evento da prima pagina. Il fil rouge seguirà temi comuni a entrambi gli artisti, quali la musica e il cinema. Il confronto spazierà, come spiegano gli organizzatori, "dalla Kate Moss sensuale di Banksy nella posa della Marilyn realizzata da Warhol nel 1962, al grande dipinto di Winston Churchill con il mohawk verde di Banksy, ammirato solo una volta nella sua mostra di Londra, alla regina inglese ritratta da Warhol con il diadema reale e a quella di Banksy con le sembianze di una scimmia". E ancora Grace Kelly, Muhammad Ali, Winston Churchill, Mick Jagger, la Regina Elisabetta, i Beatles, Liza Minelli, la statua del poliziotto Smiley Man. E tanto altro.

