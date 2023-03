Da Santa Maria di Licodia agli Usa, la storia della studentessa-nuotatrice Alessia Schepis

Partire per un anno di studi all’estero e trovare dei compagni per la vita. L’esperienza che sta vivendo Alessia Schepis, 17 anni, studentessa originaria di Santa Maria di Licodia che grazie all’organizzazione YouAbroad sta trascorrendo il quarto anno di liceo in un High School di Oklahoma City (USA), è un insieme di gioie e soddisfazioni. Da sempre appassionata di nuoto, Alessia comincia a frequentare la piscina all’età di 5 anni – spronata dal padre, ex nuotatore – fino a raggiungere il livello agonistico, arrivando ad allenarsi sei giorni a settimana. Ma con l’impegno scolastico che diventa sempre più importante, la giovane nuotatrice è costretta a diminuire l’intensità dei suoi allenamenti, promettendosi che quello sarebbe stato solo un “arrivederci”.

Quando YouAbroad le comunica che l’High School alla quale è stata assegnata ha una squadra di nuoto, la sua felicità è immensa. Ed è in America che Alessia scopre un aspetto nuovo che in Italia non aveva mai considerato e che il sistema scolastico statunitense le trasmette: anche in uno sport individuale si possono creare dei legami che ti cambiano la vita. Per la prima volta, nonostante la sua già lunga esperienza, Alessia scopre la forza dello spirito di squadra e l’importanza di avere dei compagni sui quali poter sempre contare.

“Per la prima volta in tutta la mia vita ho nuotato per la squadra. - racconta Alessia - Ho smesso di preoccuparmi solamente dei miei tempi perché sapevo di avere accanto persone che credevano in me, che sarebbero state fiere qualsiasi cosa io avessi fatto”. E con questo spirito i risultati non tardano ad arrivare: la sua squadra si qualifica in due staffette durante i Regionals per poi approdare direttamente agli States, competizione dove gareggiano le 24 migliori scuole dell’Oklahoma.