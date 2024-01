Parcheggiatore recidivo condannato ad 8 mesi ed al pagamento delle spese processuali

Un posteggiatore abusivo, destinatario nel luglio del 2020 del divieto di accesso in alcune aree del centro urbano (il cosiddetto Dacur), è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di 8 mesi oltre al pagamento delle spese processuali. Con il provvedimento di prevenzione emesso dal questore, all’uomo era stato vietato di accedere nelle aree comprese tra piazza Manganelli, via Coppola e via di San Giuliano, nonché di esercitare l’attività di parcheggiatore in quanto privo di autorizzazione. Incurante delle disposizioni, l’uomo è stato ripetutamente sanzionato dalle forze dell'ordine, violando per ben 6 volte nel solo mese di gennaio del 2021, la misura a suo carico. Per tali motivazioni il giudice ha disposto la condanna odierna.