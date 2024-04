Dai domiciliari per motivi di salute al carcere per scontare la rimanente pena: arrestato 48enne

Nel pomeriggio del 22 aprile gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno dato esecuzione ad un “provvedimento di ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva a seguito cessazione della detenzione domiciliare per sopravvenienza nuovo titolo esecutivo” emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura nei confronti di un 48enne pregiudicato di Acireale, arrestandolo.

In particolare, l’uomo era stato riconosciuto colpevole per i reati di associazione mafiosa e associazioni a delinquere con sentenza definitiva del 14 novembre 2023 della Corte Suprema di Cassazione. Giudicato inammissibile il ricorso presentato alla sentenza della Corte d’Appello di Catania, dovrà scontare complessivamente 11 anni e mesi 4 di reclusione, in parte già scontati.

Più precisamente, l’arrestato si trovava in regime di detenzione domiciliare per ragioni di salute, tuttavia, il magistrato di sorveglianza di Catania, rilevato come le condizioni di salute del condannato fossero compatibili con il regime carcerario, ha emesso proprio provvedimento con il quale rigettava la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai suoi legali.

Il personale del commissariato di Acireale ha così prelevato l'uomo dal proprio domicilio in Acireale e lo ha condotto presso il carcere di Bicocca di Catania.